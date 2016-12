TORRANCE, California, 20 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las entregas a los clientes del vehículo de celda de combustible de tercera generación de Honda, el Honda Clarity Fuel Cell 2017, comenzaron hoy en confesionarios Honda selectos en el sur de California. Los clientes de Honda arrendando nuevo Clarity Fuel Cell disfrutarán de todos los beneficios que conlleva conducir el vehículo con cero emisiones más avanzado que circula hoy en las carreteras, lo cual incluye su ultrabaja huella de carbono, capacidad para cinco pasajeros cómodamente sentados y $15,000 en combustible de hidrógeno. Además, el Clarity Fuel Cell cuenta con la más alta clasificación de autonomía de conducción de la EPA entre todos los vehículos con cero emisiones en Estados Unidos, incluso vehículos eléctricos de batería y de celda de combustible, con una autonomía de 366 millas y una clasificación de economía de combustible de 68 MPGe (millas por galón de gasolina equivalente) combinada).1

"El Honda Clarity Fuel Cell ha llegado como el próximo gran salto hacia la movilidad impulsada por electricidad, con estilo de próxima generación, desempeño divertido de conducir y comodidad para el cliente", señaló Steve Center, vicepresidente de la Oficina de Desarrollo de Negocios Ambientales de American Honda Motor Co., Inc. "El próximo año, continuaremos con el despliegue de la nueva serie Clarity de vehículos electrificados, para incluir modelos con batería eléctrica e híbridos enchufables".

El arrendamiento al detalle del Clarity Fuel Cell ahora está disponible a través de la red ampliada de 12 concesionarios aprobados de Honda en mercados selectos de California, incluso seis concesionarios en el sur de California, cinco en el Área de la Bahía y uno en Sacramento. Honda continuará desarrollando su red de concesionarios de vehículos de celda de combustible en la medida en que la red de estaciones públicas para abastecimiento de hidrógeno se extiende por el estado.

El Clarity Fuel Cell está disponible a un precio de arrendamiento introductorio competitivo de $369 al mes por 36 meses con $2,868 pagaderos al firmar el contrato.2 Los términos del arrendamiento incluyen una atractiva asignación de 20,000 millas al año, hasta $15,000 de combustible de hidrógeno, hasta 21 días de un Alquiler de Lujo de Avis en California, asistencia en carretera las 24 horas y los 7 días de la semana, y elegibilidad para obtener el "White Sticker" de California para acceso al carril de vehículos con alta ocupación (HOV) con un solo ocupante.

Las primeras entregas del Clarity Fuel Cell se celebraron en el campus en Torrance, California, de American Honda Motor Co, Inc., donde seis clientes del Clarity Fuel Cell participaron en un evento de entrega ceremonial después de arrendar su vehículo en uno de los seis concesionarios de vehículos de celda de combustible Honda en el sur de California. Los concesionarios participantes son Scott Robinson Honda en Torrance, Culver City Honda, Keyes Woodland Hills Honda, Honda of Pasadena, Norm Reeves Honda en Cerritos y Norm Reeves Honda en Irvine.

Los seis primeros clientes del Clarity Fuel Cell 2017 son dueños previos del vehículo de celda de combustible de segunda generación de Honda, el Clarity FCX. Estos clientes han crecido con el desarrollo y el despliegue de vehículos de celda de combustible de Honda, y han suministrado información acerca del uso en el mundo real del FCX, lo cual ha influido sobre la experiencia del consumidor de hoy con el Clarity Fuel Cell. Los clientes son:

Jon Spallino, inversor en títulos valores privados y el primer cliente individual de vehículo de celda de combustible del mundo con el FCX 2005, cuyo nuevo Clarity Fuel Cell representa su tercer vehículo de celda de combustible

Jack Cusick, director adjunto de Newport Harbor High School

Jackie Keller, fundadora de los servicios de comidas saludables NutriFit, LLC™

Jim Salomon, presidente de Questar Construction

Karen Thorp, asistente del fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles

Terry Tamminen, CEO de la Leonardo DiCaprio Foundation

Se exhorta a los clientes interesados en el Clarity Fuel Cell a que visiten http://automobiles.honda.com/clarity, donde pueden recibir más información e inscribirse para tener la oportunidad de convertirse en un cliente del Clarity Fuel Cell.

Acerca del Honda Clarity Fuel Cell

Las innovaciones tecnológicas del Clarity Fuel Cell han creado una pila de celdas de combustible 33 por ciento más compacta que su predecesora, con un incremento del 60 por ciento en densidad energética en comparación con el saliente Honda FCX Clarity. La celda de combustible más compacta y el grupo propulsor integrado, comparable en tamaño a un motor V-6, ahora cabe completamente bajo el capó del auto, lo que permite una cabina más espaciosa con capacidad para cinco pasajeros sentados. El Clarity Fuel Cell tiene una clasificación de autonomía de conducción líder en su clase para vehículos de cero emisiones con su clasificación de autonomía de la EPA de 366 millas, con un tiempo de reabastecimiento de tres a cinco minutos aproximadamente usando estaciones de reabastecimiento de 70 MPa.

Como la siguiente progresión en el dinámico estilo de vehículos con pila de combustible (FCV) de Honda, el Honda Clarity Fuel Cell exhibe una carrocería ancha, baja y aerodinámica, con líneas de carácter nítidas. El interior logra una experiencia refinada y armoniosa usando materiales de calidad y controles intuitivos y simplificados. Otras características adicionales incluyen la suite Honda Sensing™ de tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia para el conductor, Apple CarPlay™ y Android Auto™ para conectividad de teléfono inteligente, luces LED exteriores distintivas y ruedas de aleación de aluminio de 18 pulgadas. El Clarity Fuel Cell está disponible con los colores exteriores Perla Negra Cristal, Perla Orquídea Blanca y el distintivo Rojo Metálico Burdeos.

Liderazgo de Honda en vehículos de celda de combustible

Honda ha liderado a la industria por casi dos décadas en el desarrollo y el despliegue de la tecnología de celda de combustible mediante extensas pruebas en el mundo real y lanzamientos a clientes, incluidos los primeros clientes de flotas del gobierno del mundo, el primer programa de arrendamiento al detalle para consumidores y la primera red de concesionarios de vehículos de celda de combustible. Desde el lanzamiento de su vehículo de celda de combustible de primera generación, el FCX, en 2002, Honda ha realizado importantes avances tecnológicos en la operación de vehículos de celda de combustible en temperaturas calientes y por debajo del punto de congelación, mientras cumple con las expectativas del cliente y las regulaciones de seguridad.

El vehículo de celda de combustible de segunda generación de Honda, el FCX Clarity, se lanzó en julio de 2008 y fue elogiado enseguida como una innovación tecnológica en las áreas de diseño, configuración interior y eficiencia. Como el primer vehículo de celda de combustible con plataforma dedicada del mundo, el FCX Clarity fue propulsado por la pila de celdas de combustible de flujo vertical más pequeña y ligera de Honda, colocada en el túnel central del vehículo, con el suave motor eléctrico de tracción delantera y torque elevado, que produce un rendimiento a la par de un sedán movido por gasolina, incluso una clasificación de autonomía de conducción de 240 millas de la EPA.

Honda ha desplegado vehículos de celda de combustible en Estados Unidos, Alemania y Japón, incluso el FCX Clarity, que fue nombrado Auto Ecológico Mundial en 2009. Honda ha entregado estos vehículos a consumidores minoristas individuales en Estados Unidos y ha colectado información valiosa concerniente al uso en el mundo real de vehículos de celda de combustible y de estaciones públicas de abastecimiento de hidrógeno.

Novedades del vehículo de celda de combustible de Honda

Entre las novedades de la tecnología de celda de combustible de Honda están:

El primer vehículo de celda de combustible certificado por la EPA y por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) (julio de 2002)

(CARB) (julio de 2002) El primer vehículo de celda de combustible de producción en serie del mundo, introducido en Estados Unidos y en Japón (diciembre de 2002)

El primer vehículo de celda de combustible en arrancar y funcionar a temperaturas por debajo del punto de congelación (2003)

El primer vehículo de celda de combustible arrendado a un cliente individual (julio de 2005)

El primer fabricante en construir y producir un vehículo de celda de combustible dedicado (FCX Clarity) en una línea de producción, hecha específicamente para vehículos de celda de combustible (2008)

El primer fabricante en crear una red de concesionarios de vehículos de celda de combustible (2008)

Compromiso de Honda con el medio ambiente

Basándose en su visión de "Cielos Azules para nuestros Niños", Honda está trabajando para desarrollar tecnologías que respondan a las inquietudes ambientales y energéticas de la sociedad. Honda apunta a una reducción del 50 por ciento en las emisiones totales de CO 2 de la compañía en todo el mundo para 2050, en comparación con los niveles de 2000. El Clarity Fuel Cell es el primer vehículo de la Serie Clarity que llega al mercado de Estados Unidos. Pronto se unirán al Clarity Fuel Cell el nuevo Clarity Electric y el Clarity Plug-In Hybrid en 2017, mientras la compañía se esfuerza por lograr un crecimiento importante en las ventas de vehículos eléctricos.

1 Clasificación de 69 en ciudad / 67 en carretera / 68 combinado de millas por galón de gasolina equivalente (MPGe); clasificación de autonomía de conducción de 366 millas. Basado en las clasificaciones de la EPA de 2017. Solo puede usarse para fines de comparación. Su MPGe y su autonomía de conducción variarán dependiendo de la forma en que conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de la conducción, el estado del grupo propulsor y otros factores

2 Incluye pago inicial sin depósito de seguridad. Excluye impuestos, registro, licencia y cargos del concesionario. Para arrendatarios bien calificados. Sujeto a disponibilidad a principios de diciembre de 2016 para residentes de California con crédito aprobado a través de Honda Financial Services. Arrendamiento limitado (closed end) para el Honda Clarity Fuel Cell 2017 para arrendatarios bien calificados. No todos los solicitantes calificarán. No hay opción de compra al terminar el arrendamiento. Pagos mensuales totales de $13,284. El arrendatario es responsable por el mantenimiento, desgaste excesivo y 20 centavos por milla si sobrepasa las 20,000 millas por año. El arrendamiento incluye asistencia en la carretera, hasta $15,000 de combustible de hidrógeno y hasta 21 días de un alquiler de vehículo de lujo en Avis. El monto total que se requiere al momento de firmar el arrendamiento es de $2,868 además de los impuestos y el registro, e incluye el pago del primer mes y una reducción de costo capitalizado de $2,499. La oferta termina el 31 de marzo de 2017. Para los detalles completos, consulte con su concesionario de Honda Clarity autorizado. Los accesorios se venden por separado. Para los detalles, consulte con su concesionario de Honda Clarity.

