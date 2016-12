TORRANCE, California, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El completamente nuevo, rediseñado y reestructurado Honda CR-V 2017, la quinta generación del SUV más vendido de Estados Unidos, sale a la venta hoy con un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP)1 a partir de $24,045 dólares. Cargado con la mejor calidad, las mejores características y el mejor rendimiento de su segmento de mercado, el CR-V 2017 fue seleccionado recientemente como uno de los 10 Mejores Camiones y SUV de 2017 por la revista Car and Driver.

El CR-V de 2017 cuenta con un estilo nuevo y audaz, un interior más espacioso, versátil y de primera calidad, además del primer motor turbocargado disponible para el modelo y una gama de nuevas características y tecnologías que brindan una conectividad, comodidad y conveniencia mejorada. Basado en una nueva arquitectura de plataforma, el nuevo CR-V también apunta a los más altos niveles de calidad y refinamiento de conducción de su clase, incluyendo una cabina silenciosa de primera clase, precisión en la dirección, comodidad de conducción y control de la carrocería ―todo diseñado para imbuir al CR-V con un estilo de conducción elegante y divertido.

La versión EX de mayor venta incluye el nuevo motor turbocargado de 1.5 litros y 190 caballos de fuerza, que se jacta de un rendimiento excepcional y las mejores calificaciones de economía de combustible EPA de 28/34/30 mpg2 ciudad / carretera / combinado, junto con una amplia selección de características premium. Los modelos versión EX también incluyen como estándar el paquete Honda Sensing™ de tecnologías de seguridad y asistencia de conducción, llantas de aleación de 18 pulgadas (+1 pulgada), faros automáticos, espejos laterales calefactados, botón pulsador de arranque y control climático de doble zona.

Los clientes de Honda han comprado cerca de 4 millones de modelos CR-V en los Estados Unidos, convirtiéndolo en el SUV más vendido en EE.UU. durante los últimos 20 años. Más de 2 millones de CR-V han sido fabricados en Norteamérica. Todos los nuevos CR-V para Norteamérica serán fabricados en las plantas de Honda en East Liberty, Ohio; Greensburg, Indiana; y Alliston, Ontario, Canadá, utilizando piezas nacionales y procuradas en el extranjero. Para examinar, armar y consultar los precios de la versión Honda CR-V 2017 deseada, visite el sitio automobiles.honda.com/cr-v.

Precios y clasificaciones de rendimiento de combustible EPA

Versión MSRP1 Clasificación MPG EPA2 (ciudad / carretera / combinado) CR-V LX (2WD) $24,045 26/32/28 CR-V LX (AWD) $25,345 25/31/27 CR-V EX (2WD) $26,695 28/34/30 CR-V EX (AWD) $27,995 27/33/29 CR-V EX-L (2WD) $29,195 28/34/30 CR-V EX-L (AWD) $30,495 27/33/29 CR-V EX-L con Navi (2WD) $30,195 28/34/30 CR-V EX-L con Navi (AWD) $31,495 27/33/29 CR-V Touring (2WD) $32,395 28/34/30 CR-V Touring (AWD) $33,695 27/33/29

Funciones de seguridad ampliadas con alto rendimiento de seguridad

El CR-V de 2017 amplía la aplicación de la suite de tecnologías avanzadas de seguridad y de asistencia al conductor Honda Sensing™, que ahora se ofrece como equipamiento estándar en las versiones EX y superiores, e incluye por primera vez en el CR-V las funciones de atenuación de salida del camino (Road Departure Mitigation, o RDM) y control de crucero adaptable (Adaptive Cruise Control, o ACC) con seguimiento a baja velocidad (Low-Speed Follow, o LSF). Otras nuevas características disponibles para asistir al conductor incluyen el monitor de tránsito cruzado trasero (Rear Cross Traffic Monitor), el sistema de información de punto ciego (BSI), luces altas automáticas (Auto High-Beam, o AHB) y el nuevo monitor de atención al conductor.

Utilizando la estructura de carrocería Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) de próxima generación de Honda, el CR-V 2017 apunta a las calificaciones de seguridad de colisión más altas disponibles, incluyendo una calificación general de cinco estrellas NCAP para vehículos concedida por la NHTSA y una calificación de mejor opción de seguridad TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (Insurance Institute for Highway Safety, o IIHS), que incluye una clasificación SUPERIOR para la prevención de choque frontal cuando se equipa al vehículo con el sistema Honda Sensing.

Nuevo diseño exterior y presentación del vehículo

El estilo de los nuevos cabezales del CR-V presenta una nueva dirección con una imagen dinámica, gracias a elementos de diseño frontales más nítidos y estilizados, así como faros estilizados rodeados por un conjunto LED DRL en forma de ala en todos los modelos y guardabarros anchos y robustos. La capota larga, la distancia entre ejes más larga, el voladizo trasero corto y los nuevos escapes dobles dan al CR-V 2017 una apariencia más sofisticada y deportiva.

El nuevo aspecto acariciado por el viento de la parte delantera del CR-V incluye los faros delanteros LED de Honda (versión Touring), un sistema de obturador activo de rejilla incorporado por primera vez por Honda que reduce el arrastre aerodinámico, llantas de aleación en aluminio aumentadas hasta las 17 ó 18 pulgadas en todos las versiones del modelo, montantes delanteros más estrechos para mejorar la visibilidad y un escape doble de estilo deportivo. Otro punto conveniente es una puerta trasera eléctrica con acceso de manos libres, disponible por primera vez en un modelo Honda, que permite abrir y cerrar el portón trasero con una simple pateada de pie para activar un sensor colocado debajo de la parte trasera del vehículo.

El nuevo diseño exterior se complementa con la nueva plataforma de eficiencia del CR-V que es la mejor de su categoría. Su posicionamiento más ancho y la distancia entre ejes más larga benefician significativamente el espacio interior ―el volumen interior total es de 1.8 pies cúbicos mayor, el espacio para las piernas del asiento trasero se ha incrementado en 2.1 pulgadas y la longitud total del espacio de carga con los asientos de la segunda fila plegados de forma plana es de 9.8 pulgadas mayor frente al modelo anterior. La conversión de transporte de pasajeros a transporte de carga se hace más fácil que nunca con el nuevo asiento trasero abatible al 60/40 con un solo movimiento, además del portón trasero eléctrico disponible con operación manos libres.

Nueva tecnología de tren motriz y chasis

El CR-V 2017 en versión EX y versiones superiores está accionado por el primer motor turbocargado en un CR-V, con un motor DOHC turbocargado de 4 cilindros en línea, de 1.5 litros y con inyección directa y control de sincronización de válvulas de doble distribución (Valve Timing Control, o VTC), que proporciona un desempeño notablemente refinado y sensible en toda la gama de funcionamiento del motor. Junto con la carrocería más aerodinámica del CR-V, los modelos equipados con el nuevo motor turbocargado recibieron los mayores índices de economía de combustible EPA en la clase SUV compacta (no híbrida). Las versiones CR-V LX son alimentadas por un motor DOHC i-VTEC de 2.4 litros con inyección directa y sistema de control variable (Variable Timing Control, o VTC). Ambos motores están acoplados a un sistema de marcha suave y deportiva de transmisión variable continua (CVT) con control de marcha Honda G-Shift.

Los modelos de tracción en todas las ruedas cuentan con un sistema AWD en tiempo real mejorado con un aumento significativo en la entrega máxima del par de la rueda trasera y un nuevo control electrónico que permite un control de velocidad continuo en las condiciones de conducción diaria y una mayor confianza y control en todo tipo de condiciones climáticas. El nuevo diseño de carrocería y chasis del CR-V 2017 proporciona un manejo más ágil y seguro, un mayor refinamiento, una distancia al suelo adicional y una versatilidad general superior. Su soporte delantero MacPherson y la nueva suspensión trasera multibrazo utilizan amortiguadores de baja fricción especialmente afinados, con tubulares barras delanteras y traseras estabilizadoras que promueven un cambio de dirección más sensible y un accionamiento más plano en las curvas, tanto en los modelos FWD como AWD. El sistema de dirección asistida (EPS) de piñón doble y de relación variable también contribuye a la sensación de dirección directa y satisfactoria del CR-V.

Interiores premium y tecnológicamente avanzados

El CR-V 2017 también eleva el listón para el refinamiento del interior, la utilidad y las características superiores en la clase SUV compacta. La cabina más espaciosa presenta materiales mejorados significativamente en todas partes, incluyendo un nuevo panel de instrumentos de toque táctil y asientos más intrincadamente cosidos. Una nueva pantalla a color TFT para el interfaz de información para el conductor (DII) se suma a la nueva estética del elegante diseño.

El CR-V ofrece lo último en conectividad y audio para vehículos con su nueva generación de tecnologías avanzadas. Las características disponibles incluyen una pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz de audio y sistema operativo Android, que ahora cuenta con un botón de volumen físico, así como el nuevo sistema de navegación satelital Honda Satellite-Linked Navigation System™, desarrollado en cooperación con los expertos de Garmin®. El sistema de pantalla audio del CR-V es compatible con las plataformas Apple CarPlay™ y Android Auto™, ofreciendo a los clientes una perfecta integración de las principales características y funciones de los teléfonos inteligentes (smartphone), incluyendo navegación GPS por smartphone y funciones de búsqueda controladas por voz.

Algunas de las nuevas características clave de comodidad y confort disponibles en el Honda CR-V 2017 incluyen el arranque remoto del motor, controles de clima de doble zona, espejos laterales calefactados, un freno de estacionamiento eléctrico (EPB), dos puertos de carga USB traseros, el asiento de pasajero delantero con ajuste de potencia de 4 vías y el asiento del conductor con ajuste de potencia de 8 vías y soporte lumbar de 4 vías.

Diseño, desarrollo y fabricación

El Honda CR-V 2017 combina un diseño exterior estadounidense con un diseño de interiores liderado por Japón, y fue diseñado y desarrollado por Honda R&D Co., Ltd., en Japón. El nuevo CR-V será producido en tres plantas de América del Norte: en East Liberty, Ohio; Alliston, Ontario, Canadá; y, por primera vez, en Greensburg Indiana. Los motores del nuevo CR-V serán fabricados en Anna, Ohio, y en Alliston, Ontario, mientras que el sistema de transmisión variable continua (CVT) será producido por Honda en Russells Point, Ohio.

Especificaciones clave

Tren motriz y clasificaciones de rendimiento de combustible CR-V (LX) 2017 CR-V 2017 (EX, EX-L, Touring) Tipo de motor L-4 L-4 Turbocargado Desplazamiento (cc) 2356cc 1496cc Caballos de fuerza @ rpm (SAE neto) 184 @ 6400 190 @ 5,600 Par (libras - pies @ rpm (SAE neto) 180 @ 3900 179 @ 2000-5000 Transmisión CVT CVT Tracción delantera Estándar Estándar Tracción AWD en tiempo real con Sistema de Control Inteligente Disponible Disponible Clasificaciones de rendimiento de combustible EPA2 (ciudad / carretera / combinado) 26/32/28 (FWD) 25/31/27 (AWD) 28/34/30 (FWD) 27/33/29 (AWD)

Dimensiones y peso

Distancia entre ejes (pulgadas) 104.7 Longitud (pulgadas) 180.6 Altura – FWD/AWD (pulgadas) 66.1 / 66.5 Ancho (pulgadas) 73.0 Tren (pulgadas, parte delantera / trasera) 62.9 / 63.5 Peso sin carga (libras) FWD: 3,307 (LX) AWD: 3,421 (LX) Volumen de carga (pies cúbicos) 39.2 Volumen de carga (pies cúbicos) (con asientos traseros plegados) 75.8

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos confiables, energéticamente eficientes y de conducción divertida con tecnologías de seguridad avanzadas que se venden a través de aproximadamente 1,000 concesionarios Honda independientes en Estados Unidos. La línea Honda incluye los vehículos de pasajeros Fit, Civic y Accord, junto con los vehículos deportivos/utilitarios HR-V, CR-V y Pilot, la camioneta Ridgeline y el minivan Odyssey.

Honda ha estado fabricando automóviles en Estados Unidos durante más de 33 años y actualmente opera 19 grandes plantas de fabricación en América del Norte. En el 2015, más del 99 por ciento de todos los vehículos Honda vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en América del Norte, usando piezas nacionales y procuradas en el extranjero.

1 Precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) excluyendo impuesto, licencia, matrícula, cargo de mercado de destino de $900 y opciones. Los precios de los concesionarios pueden variar.

2 Clasificación de consumo de combustible por milla EPA para 2017. Utilice sólo con fines de comparación. Su kilometraje real variará según conduzca y mantenga su vehículo, además de las condiciones de conducción y otros factores.

