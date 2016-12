DALLAS, 20 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mary Kay Inc. patrocinará la primera Cumbre de Mujeres Emprendedoras (Women's Entrepreneurship Summit) el viernes, 27 de enero de 2017, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en el Hotel Fairmont de Dallas, ubicado en el 1717 N. Akard en el Centro de Dallas. Las inscripciones están ya abiertas en www.marykaywomenssummit.com.

"Durante 53 años, Mary Kay ha fortalecido, orientado y promovido a mujeres emprendedoras. La misma Mary Kay Ash fue una de las mentes más grandes de negocios de todos los tiempos y millones de mujeres alrededor del mundo han desarrollado negocios exitosos usando los secretos que la hicieron exitosa en su compañía e inspiradas por ellos —expresó Sheryl Adkins-Green, Jefa Ejecutiva de Mercadeo de Mary Kay Inc. —. No hay persona o compañía con más experiencia en la actividad empresarial de mujeres que Mary Kay Inc. Esperamos que la Cumbre de Mujeres Emprendedoras ayude a inspirar a la generación actual y venidera de empresarias."

En colaboración con el Dallas Entrepreneur Center, Mary Kay reunirá expertos y líderes intelectuales con experiencia en moda, alta tecnología, empaques de productos para consumidores y servicios para negocios en la cumbre inaugural diseñada específicamente para inspirar a mujeres emprendedoras.

"No podemos pensar en un socio mejor que la propia Mary Kay para proporcionar herramientas y recursos eficaces para la próxima generación de mujeres empresarias," dijo Trey Bowles, cofundador y CEO del Dallas Entrepreneur Center. "Esperamos brindar ideas, procesos y prácticas probadas de éxito a estas mujeres que asisten a esta Cumbre Mary Kay de Mujeres Emprendedoras."

El día comenzará con un desayuno seguido por el discurso de apertura de Gloria Mayfield Banks, una oradora motivacional conocida internacionalmente y Directora Elite Nacional de Ventas Independiente Mary Kay número 1. Luego las asistentes elegirán entre varias sesiones divididas para empresarias de todas las edades y etapas que incluirán casos prácticos, sesiones y herramientas para tener éxito en los negocios. El almuerzo contará una oradora principal, que se anunciará más adelante.

Durante el transcurso del día, habrá oportunidades para recibir orientación y establecer contactos que ayudarán a las participantes a ampliar sus conocimientos y experiencia. Además, el primer "Pink Tank" (Tanque Rosa) les dará la oportunidad a participantes preseleccionadas de hacer una presentación de su negocio para conseguir capital inicial de Mary Kay. El día concluirá con una recepción "Champs and Candy" en que habrán dulces de Make Your Life Sweeter.

Las sesiones y oradoras confirmadas incluyen:

Por qué las mujeres son buenas empresarias : Amber Venz Box de RewardStyle y Valerie Freeman de Imprimis Group

: de RewardStyle y de Imprimis Group 10 preguntas que necesitas contestar antes de convertirte en empresaria : Shama Hyder de Marketing Zen y Yasmeen Tadia de Make Your Life Sweeter

de Marketing Zen y de Make Your Life Sweeter Cómo desarrollar el mejor equipo para el éxito : Sheryl Chamberlain de Cap Gemini, Kristi Libby de S.W.C./SoCu y Jill Scigliano del Dallas Entrepreneur Center

de Cap Gemini, de S.W.C./SoCu y del Dallas Entrepreneur Center Desarrollo de clientela: Cómo encontrar y cosechar clientes: Melissa Youngblood de LCC Management Consulting

de LCC Management Consulting Desarrollo de tu marca: Heather Capps de HCK2, Holly Mason de Mason Baronet y Jessica Núnez de True Point

de HCK2, de Mason Baronet y de True Point Financiación: Cómo financiar tu negocio: Julia Taylor Cheek de Everly, Louise Kee de Golden Seeds , Cynthia Nevels de Integrality y Cristin Thomas de Goldman Sachs 10,000 Small Businesses

Los jueces del Pink Tank incluyen a Sheryl Adkins-Green, Jefa Ejecutiva de Mercadeo de Mary Kay, Abe Minkara, Director de Desarrollo de Negocios de Mark Cuban Companies y Abi Ferrin, Diseñadora de Moda y Directora Ejecutiva de Abi Ferrin.

La inscripción cuesta $100 por persona hasta el 1 de enero de 2017 e incluye desayuno, sesiones, almuerzo, oradores, oportunidad para conseguir mentoras, el Pink Tank y la recepción final. Del 2 de enero en adelante, la inscripción aumenta a $125 y luego a $150 por persona en la puerta. Para más información, visita www.marykaywomenssummit.com o info@thedec.co.

Sobre Mary Kay

Productos irresistibles. Un impacto positivo en la comunidad. Oportunidad gratificante. Durante más de 50 años, Mary Kay ha ofrecido todas estas cosas. Con 3.5 millones de Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay y $4 mil millones en ventas anuales en el mundo, Mary Kay es una marca de belleza y compañía de ventas directas destacada en más de 35 mercados a nivel mundial. Descubre lo que amas al conectarte con una Consultora de Belleza Independiente Mary Kay en tu área en marykay.com.

Sobre el Dallas Entrepreneurship Center

Fundado en el 2013, el Dallas Entrepreneurship Center (DEC, por sus siglas en inglés) es un espacio de colaboración y una organización sin fines de lucro bajo el código 501(c)(3) creada para ayudar a los empresarios a iniciar, desarrollar y hacer crecer sus compañías, y para asegurar que Dallas sea reconocida como una ciudad empresarial líder en toda la nación. El DEC ha desarrollado una estructura de apoyo enfocada en estimular el aumento de empleos e impulsar la economía de Dallas. Nacido de una visión compartida por defensores de negocios pequeños y actividad empresarial, el DEC cree que invertir en empresarios es una inversión en la comunidad. Para más información, visita www.thedec.co.

