Si usted tiene, alquila, ha tenido, compró o alquiló ciertos vehículos Tacoma, Tundra o Sequoia de Toyota, podría obtener beneficios de un acuerdo de acción colectiva.

FILADELFIA, 3 de enero de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La siguiente declaración corresponde a Heffler Claims Group en relación con el acuerdo de demanda colectiva sobre el chasis de Toyota.

Experimente aquí el comunicado de prensa multimedia: http://www.multivu.com/players/Spanish/8007251-heffler-claims-group-toyota-frame-class-settlement

Hay un acuerdo propuesto que ha sido aprobado preliminarmente en una demanda de acción colectiva contra Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. (“Toyota”), en relación con ciertos vehículos Tacoma, Tundra y Sequoia de Toyota. Las personas incluidas en el acuerdo tienen derechos legales y opciones que deben ejercerse en determinados plazos.

¿De qué trata la demanda?

La demanda alega que los marcos de ciertos vehículos Tacoma, Tundra y Sequoia de Toyota carecen de protección adecuada contra la oxidación, lo que tiene como consecuencia su corrosión prematura. Toyota niega haber violado cualquier ley, niega haber cometido cualquier acto ilícito y niega que los marcos de los vehículos Tacoma, Tundra y Sequoia sean defectuosos. El tribunal no decidió quién tenía la razón. En su lugar, las partes decidieron llegar a un acuerdo.

¿Estoy incluido en el acuerdo propuesto?

Con ciertas exclusiones limitadas, usted está incluido si al 2 de diciembre de 2016,

tiene, tuvo, compró o alquiló un vehículo en cuestión que fue

distribuido para la venta o el alquiler en cualquiera de los cincuenta Estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico o en cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos.

Los vehículos en cuestión son los siguientes: Toyota Tacoma del 2005 al 2010, Toyota Tundra del 2007 al 2008, Toyota Sequoia del 2005 al 2008. La demanda colectiva incluye personas, entidades u organizaciones.

Este acuerdo no involucra reclamaciones de lesiones personales, muerte por negligencia o daños materiales causados por un accidente que involucre a los vehículos en cuestión.

¿Qué proporciona el acuerdo?

El acuerdo propuesto proporciona un programa de inspección y reemplazo de marcos gratuito a través del cual los concesionarios de Toyota, a su solicitud, inspeccionarán los marcos de los vehículos en cuestión para determinar si el marco debe ser reemplazado. Si el marco necesita ser reemplazado porque satisface el Estándar de perforación por óxido, el reemplazo del marco y las partes asociadas no le generarán ningún costo. Si el marco no cumple los criterios de reemplazo, en determinadas circunstancias, el concesionario de Toyota aplicará los compuestos resistentes a la corrosión (“CRC”) de manera gratuita, de conformidad con el protocolo de inspección. El acuerdo también reembolsará a los miembros de la demanda colectiva que previamente pagaron por el reemplazo del marco, debido a la perforación de óxido que cumple con el Estándar de perforación por óxido, si incurrieron antes del 3 de enero de 2017 y no se reembolsaron de otra manera.

¿Cuáles son mis opciones?

Permanezca como miembro de la demanda colectiva y reciba los beneficios del acuerdo. Puede realizar la inspección del marco de su vehículo o solicitar el reembolso de los costos de reemplazo de marco que ya pagó, de acuerdo con los términos del Acuerdo de conciliación. El plazo para presentar los formularios de reclamo es de sesenta (60) días después de que el tribunal emita la orden final y la sentencia definitiva, lo cual ocurrirá, si es aprobada, después de la audiencia de equidad.

Si no hace nada , permanecerá como miembro de la demanda colectiva y recibirá los beneficios del acuerdo, pero no podrá demandar a Toyota.

Puede excluirse a más tardar el 27 de marzo de 2017 , si no desea formar parte del acuerdo. No obtendrá ningún beneficio del acuerdo, pero guarda el derecho de demandar a Toyota sobre los asuntos en la demanda.

Puede oponerse a todo el acuerdo o a parte de este antes del 27 de marzo de 2017 , si no se excluye.

El aviso completo describe cómo obtener la compensación del acuerdo, excluirse y objetar.

El tribunal celebrará una audiencia de equidad el 27 de abril de 2017 a las 10:00 a.m. hora del Pacífico para (a) considerar si el acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado, y (b) decidir sobre la petición de honorarios de abogados de los demandantes de hasta $9.75 millones, costas y gastos de hasta $150,000 y laudos de hasta $2,500 para cada uno de los representantes. La moción para los honorarios y las costas de los abogados y los laudos de incentivo de los demandantes se publicará en el sitio web después de que estos se presenten. Puede presentarse en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo, y puede contratar a un abogado para que comparezca por usted, a su propio costo.

Para obtener más información o un formulario de reclamación, llame 1-800-481-7948, o visite www.ToyotaFrameSettlement.com