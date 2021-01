La más reciente obra publicada de la autora P. Julissa G., What He Told Me in 100 Days, muestra un compendio de mensajes donde el clamor a Dios nos muestra el camino a la redención.

NUEVA YORK, 27 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El reciente lanzamiento del libro What He Told Me in 100 Days, escrito por la autora P. Julissa G., y publicado por la editorial Page Publishing, se presenta bajo un compendio de mensajes que nos dejan una enseñanza celestial, muestra el llamado divino a todos aquellos que se sientan abandonados y hayan perdido el rumbo en su peregrinar por la vida.

La autora de esta extraordinaria obra literaria, P. Julissa G., nos comenta un poco acerca de la misma: “Como suele ser el caso, todas las personas quieren sentir amor, seguridad y desarrollar una reputación de integridad. Todos deseamos ser capaces, fuertes, valientes y capaces de enfrentar las presiones perversas de la vida cotidiana, tanto espiritual como personalmente. Es una lucha constante no ceder a las innumerables tentaciones vividas y la guerra por mantenerse firme y resguardar el corazón de las decepciones (órgano central de nuestro cuerpo) convirtiéndolo en un oasis del que surgen corrientes de paz que fluyen con espiritualidad, observaciones de salud mental y emocional. Este libro resume muchas experiencias que he superado a través de la fuerza que Dios me ha dado y mi fe inquebrantable, que puede permitir que el Espíritu Santo nos dé poder a todos y salgamos victoriosos a pesar de las circunstancias”.

Para las personas que gustan de una lectura agradable, donde, basados en la fe y junto a las enseñanzas dejadas en la Biblia, se logran dar entendimiento y rumbo a nuestras vidas para alcanzar a ser mejores personas; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de What He Told Me in 100 Days en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

