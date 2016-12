OAKLAND, California, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Recortes de Medicaid y una derogación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible tendrían un serio impacto en los niños y familias de California, dijo un grupo diverso de 695 grupos empresariales, comunitarios y de padres, congregaciones basadas en la fe y organizaciones de salud, educación y servicios sociales a la delegación de California del Congreso en una carta enviada por Children Now hoy.

"California ha avanzado inmensamente en asegurar que todos los niños del estado tienen cobertura de salud, con todos los niños menos 100,000 ya inscritos", dijo Ted Lempert, presidente de Children Now. "Cientos de organizaciones y empresas están mandando el mensaje claro de que revertir aquello ahora iría en perjuicio de los niños y las familias. Nuestros líderes en D.C. deben considerar cuidadosamente cualquier cambio propuesto a Medicaid o la Ley de Cuidado de Salud Asequible".

La carta subraya los beneficios de por vida para los niños con cobertura de salud y advierte a los líderes contra propuestas o acciones dañinas que amenazan la salud de los niños y las familias. La carta se produce poco después de la promesa del Presidente electo Donald Trump y líderes del Congreso de revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

La carta y lista de firmantes está disponible en el sitio web de Children Now aquí. El pdf final de la carta está disponible aquí.

