Declaración conjunta de Univision Communications Inc. y Grupo Televisa, S.A.B.

NUEVA YORK, 4 de enero de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — “La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), en una Resolución Declaratoria emitida ayer, aprobó aumentar de 25% a 49% el porcentaje total de las acciones comunes emitidas y en circulación de Univision que pueden ser propiedad de extranjeros. En la misma decisión, la FCC autorizó que Televisa sea propietaria de hasta 40% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Univision con derecho a voto, y hasta 49% del porcentaje total de las acciones comunes emitidas y en circulación de Univision. La FCC dictaminó que permitir una mayor inversión extranjera en Univision sería de interés público en cuanto a diversidad y competencia en el sector de medios de comunicación, sin afectar la seguridad nacional, aplicación de la ley o política comercial. La decisión de la FCC permitirá que Univision dé cabida a una mayor inversión extranjera que pudiese resultar de la compra de acciones mediante una oferta pública inicial (IPO por sus siglas en inglés) y, a su vez, permitir a Televisa (un inversionista actual y socio comercial de Univision) aumentar su participación accionaria en la compañía.”

Acerca de Univision Communications Inc.

Univision Communications Inc. (UCI) es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en los Estados Unidos. La Compañía, creadora líder de contenido en el país incluye la Cadena Univision, una de las principales cadenas televisivas de EE.UU., independientemente del idioma, y la cadena de televisión de habla hispana de mayor sintonía en el país, disponible en aproximadamente 93% de los hogares que ven televisión hispana en EE.UU.; UniMás, una cadena líder de televisión en español disponible en aproximadamente 87% de los hogares que ven televisión hispana en EE.UU.; Univision Cable Networks, que incluye Galavisión, el canal de entretenimiento por cable en español más visto del país, así como UDN (Univision Deportes Network), la cadena de deportes por cable en español de mayor sintonía en EE.UU.; Univision tlnovelas, una cadena de televisión por cable en español dedicada a transmitir telenovelas las 24 horas del día; Fusion, una cadena digital de televisión que trasmite noticias y contenido sobre estilo de vida las 24 horas, ForoTV, una cadena de televisión por cable en español dedicada a noticias internacionales las 24 horas del día; y un conjunto adicional de señales de cable compuesto por De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit; Univision Television Group, división que es propietaria de 59 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos de EE.UU. y en Puerto Rico; propiedades digitales que consisten en sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, entre ellos Univision.com, el sitio web en español más visitado por los hispanos en EE.UU., Univision Now, un servicio de videos directo al consumidor y Uforia, una aplicación de música que ofrece contenido musical en medios múltiples, The Root, el destino en línea preferido por los afroamericanos para noticias, opinión y cultura, y participación en The Onion, la principal marca del país para comedia y sátira noticiosa; y Univision Radio, el principal grupo radial hispano en EE.UU., que es propietario y administrador de 67 emisoras de radio en 16 de los 25 mercados hispanos más importantes de EE.UU. y Puerto Rico. Los activos de UCI también incluyen una participación minoritaria en El Rey Network, una cadena de cable en inglés que trasmite contenido de entretenimiento general las 24 horas. UCI tiene su sede corporativa en la ciudad de Nueva York, opera sus cadenas de televisión desde Miami y tiene estaciones de televisión y radio, además de oficinas de ventas, en las principales ciudades de Estados Unidos. Para más información, por favor visite corporate.univision.com.

Sobre la Empresa

Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador de cable importante en México, y un operador de un sistema de televisión de paga vía satélite líder en México. Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 50 países, a través de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa es distribuido a través de Univision Communications Inc. (“Univision”) la empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio del pago de una regalía. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e instrumentos con derechos de suscripción de acciones (“warrants”) que una vez intercambiados y previa obtención de cualquier autorización que resulte necesaria por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, representarían aproximadamente el 36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de Univision Holdings Inc., la compañía controladora de Univision. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales así como servicios administrados a empresas de telecomunicaciones locales e internacionales a través de cinco Operadores de Sistemas Múltiples en México. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite que opera en México, República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y juegos y sorteos.