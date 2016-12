TOKIO, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Honda R&D Co., Ltd., la subsidiaria de investigación y desarrollo de Honda Motor Co., Ltd., anunció hoy que ha iniciado discusiones formales con Waymo, una compañía independiente de Alphabet Inc., para integrar su tecnología de automanejo o manejo sin conductor en vehículos Honda. Esta colaboración técnica entre investigadores de Honda y el equipo de tecnología de automanejo de Waymo permitiría a ambas compañías conocer detalles de la integración de los sensores, el software y la plataforma de computación de manejo totalmente autónomo de Waymo en vehículos Honda.

Como parte de la discusión sobre colaboración técnica, Honda podría suministrar inicialmente a Waymo vehículos modificados para ajustarse a la tecnología de automanejo de Waymo. Estos vehículos se unirían a la flota existente de Waymo, que se está probando actualmente en cuatro ciudades norteamericanas.

Si ambas partes acuerdan sellar un convenio formal, los ingenieros de Honda R&D radicados en Silicon Valley, California, y Tochigi, Japón, trabajarían en estrecha relación con los ingenieros de Waymo radicados en Mountain View, California, y Novi, Michigan.

Honda anunció anteriormente su intención de poner en autopistas vehículos de producción en serie con capacidades de manejo automatizado en algún momento alrededor de 2020, en relación con su objetivo de lograr una sociedad libre de colisiones. Además de estos esfuerzos en marcha, esta colaboración técnica con Waymo permitiría a Honda R&D explorar un enfoque tecnológico diferente para llevar la tecnología de manejo totalmente autónomo al mercado. Estas discusiones son un paso inicial que permitirá a Waymo y a Honda R&D explorar más a fondo el potencial de una gran variedad de tecnologías de manejo automatizado.

Acerca de Honda R&D Co, Ltd.

Honda R&D Co., Ltd. es una compañía subsidiaria independiente de Honda Motor Co., Ltd. y sirve como la principal organización de investigación y desarrollo de Honda para los automóviles, motocicletas, productos eléctricos y de aviación de la compañía. Basándose en más de medio siglo de experiencia acumulada en ingeniería, Honda R&D procura activamente marcar la pauta a través de nuevas tecnologías y recursos para definir el futuro de la movilidad. Honda R&D desempeña un papel central en el desarrollo de las tecnologías de manejo automatizado de Honda, con responsabilidad por todo el proceso, desde investigación fundamental hasta desarrollo de productos. Para más información, visite: http://world.honda.com/RandD/

Acerca de HSVL

El Honda Silicon Valley Lab (HSVL) es una división de Honda R&D Americas, Inc., la subsidiaria norteamericana de investigación y desarrollo de Honda R&D Co., Ltd. HSVL fue establecida en mayo de 2011 en Mountain View, California, como un laboratorio de innovación abierta para las operaciones internacionales de Honda, enfocado en tecnología de la información. HSVL interactúa con una amplia variedad de innovadores de TI, desde compañías grandes y bien establecidas hasta pequeñas empresas recién creadas e individuos. Esta colaboración técnica con Waymo es una parte de su función. Para más información, visite: http://www.hondasvl.com

Acerca de Waymo

Waymo es una compañía de tecnología de automanejo con la misión de que las personas y las cosas se puedan desplazar con seguridad y facilidad. Estamos decididos a mejorar el transporte para las personas en todo el mundo, apoyándonos en el software y la tecnología de sensor desarrollada en laboratorios de Google desde 2009. En octubre de 2015, logramos realizar el primer viaje por la vía pública en un vehículo con manejo automatizado del mundo, en un auto sin un volante y sin pedales. Refinamos la tecnología de Waymo mediante mil millones de millas de pruebas de simulación cada año, y nuestros autos han recorrido con manejo automatizado más de dos millones de millas en vías públicas en cuatro ciudades de los Estados Unidos.

