SAN FRANCISCO, 23 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente declaración es emitida por Gutride Safier LLP, con respecto al acuerdo de la acción de clase Kandoo.

Un juez de San Francisco ha dado la aprobación preliminar a un acuerdo de un juicio por acción de clase que involucra a las toallitas biodegradables marca "Kandoo®". El acuerdo potencialmente afecta a las personas que compraron las toallitas en California entre el 21 de marzo de 2010 y el 9 de diciembre de 2016.

El juicio, interpuesto en 2014, por el bufete San Francisco Gutride Safier LLP, alega que las toallitas no deberían haber sido etiquetadas como "biodegradables" o como "seguras para alcantarillas y cámaras sépticas". Alega que las toallitas no se disuelven con suficiente rapidez, por lo que no son apropiadas para tirar al inodoro, dado que pueden tapar los lavabos, escurridero, alcantarillas, e instalaciones para tratamiento de cloacas. Alega que debido a la engañosa etiqueta, los compradores pagaron demasiado por las toallitas.

Nehemiah Manufacturing Company de Cincinnati, Ohio, fabricante de las toallitas Kandoo, niega tales alegatos y afirma que los productos fueron comercializados y etiquetados honradamente. Las partes consensuaron llegar a un acuerdo en el juicio para evitar posteriores costos y las incertidumbres del litigio. Al momento del acuerdo, la corte no había determinado todavía si certificar una clase de compradores.

En virtud del acuerdo, los compradores pueden reclamar reembolsos de US$1 por paquete comprado, hasta US$50 por hogar o empresa. No se requiere prueba de compra para obtener el reembolso de las compras de hasta 10 paquetes. Para obtener el reembolso de más de 10 paquetes (más de US$10 por hogar o empresa), se debe entregar prueba de la compra. Los reclamos vencen el 1 de marzo de 2017.

Nehemiah también ha acordado cambiar el material usado para fabricar las toallitas y el texto en la etiqueta del paquete.

El acuerdo incluye un comunicado de varios reclamos de miembros de la acción de clase. Los miembros de la clase tienen el derecho de excluirse del comunicado del acuerdo, u objetar el acuerdo. La Corte realizará una audiencia a las 9:30 a.m. el 29 de marzo de 2017 en el Departamento 305, Corte Superior de San Francisco, 400 McAllister Street, San Francisco, California 94102, para considerar si otorgar la aprobación final al acuerdo.