Alberto Bazbaz Sacal realiza una donación para fomentar el aprendizaje financiero en la juventud mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El exprofesor universitario y especialista en inteligencia financiera Alberto Bazbaz Sacal ha realizado una importante donación a la Fundación EDUCA México, una organización que empodera a los niños de bajos recursos con refuerzo positivo y educación. Alberto Bazbaz Sacal es un experto en tecnología financiera y ex presidente de GALIFAT.

EDUCA fue fundada en 1995 para contribuir a la educación de jóvenes de escasos recursos. EDUCA se implementa en más de una docena de escuelas en 6 estados de México. La organización benéfica ayuda a casi 3.300 niños cada año a luchar por el éxito y a tener acceso a una mejor educación.

“El acceso a una educación de calidad es una causa muy cercana para mi corazón”, dijo Alberto Bazbaz Sacal. “El buen trabajo y las oportunidades que la organización EDUCA brinda a los jóvenes de bajos ingresos en este país es extraordinario. Me complace ayudar en todo lo que pueda para apoyar esta causa y aumentar la confianza de los niños que luchan por prosperar en el sistema educativo”.

La organización enseña a los niños a creer en sí mismos y a desarrollar sus talentos naturales. El programa se enfoca en los muchos beneficios de ser emprendedor y la importancia de la perseverancia.

Según la UNICEF, más de 4.5 millones de niños y adolescentes viven en la pobreza en México. Estas cifras deprimentes tienen consecuencias a largo plazo, tanto para el país como para el resto del mundo.

Las instituciones bancarias en México no están diseñadas para ayudar a quienes se encuentran en las categorías socioeconómicas más bajas. Menos de la mitad de todos los mexicanos incluso tienen una cuenta bancaria. No solo es difícil acceder a estos servicios para quienes no viven en un área urbana, sino que generalmente se excluye a quienes no tienen ingresos suficientes. Las organizaciones como EDUCA apoyan a las poblaciones de difícil acceso que normalmente no tendrían acceso a los recursos necesarios para lograr el éxito.

La donación del Sr. Sacal se destinará a aumentar la disponibilidad de clases de EDUCA que ayudarán a los estudiantes a aprovechar estas herramientas más adelante en la vida. Para combatir la falta de inclusión financiera y la estructura bancaria excluyente en todo el país, las clases de EDUCA se están poniendo más amplias a disposición de las escuelas mexicanas. Es un paso hacia la búsqueda de una solución a las consecuencias más amplias de la brecha económica y su efecto sobre la calidad de la educación.

Para obtener más información sobre cómo donar a la organización EDUCA, visite https://www.globalgiving.org/donate/1476/fundacion-educa-mexico/

Acerca de Alberto Bazbaz Sacal

Alberto Bazbaz Sacal es un exprofesor que también ha trabajado en varios cargos públicos del gobierno mexicano. Se ha desempeñado como jefe del Centro de Investigación y Seguridad Natural del Ministerio del Interior. Bazbaz Sacal asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, donde establecería varias relaciones importantes que ayudarían a avanzar en la carrera e influencia de su país.

